Inmetro notifica importadores de brinquedos sobre recall no exterior

O Inmetro está notificando fornecedores dos brinquedos Toy dart gun sets e Push around buggy, importado dos Estados Unidos, e do Lovely mobile phone, que vem da Europa, a respeito de recalls realizados nas duas regiões. O órgão quer informações para definir as ações a serem tomadas em relação aos problemas detectados.

O recall do brinquedo Lovely mobile phone, foi anunciado pelo brinquedo apresentar nível de emissão de ruído superior ao permitido na norma européia correspondente, o que pode causar danos à audição das crianças que o utilizem. De acordo com a União Européia, o produto Lovely mobile phone teve suas vendas suspensas no território europeu e deve ser retirado do mercado imediatamente.

Nos Estados Unidos, o problema do Toy dart gun sets é o registro de dois incidentes com morte de crianças por ingestão acidental de partes do produto.

Em relação ao brinquedo Push around buggy, há problemas que podem causar danos à saúde de seus usuários. De acordo com o CPSC, órgão norte-americano responsável por estes alertas, os dois produtos tiveram suas vendas suspensas no território norte-americano e devem ser retirados do mercado imediatamente.