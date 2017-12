Informação é fundamental

Texto de Eleni Trindade

Quando os consumidores conhecem melhor seus direitos e refletem sobre suas compras, podem prevenir conflitos e melhorar sua qualidade de vida. A principal ferramenta na proteção dos consumidores é o Código de Defesa do Consumidor (CDC). “O CDC estabelece normas de prevenção e de reparação de danos, orienta e educa o consumidor para o momento pré-contratual, ou seja, antes da aquisição do produto ou serviço”, enumera Robson Campos do Procon.