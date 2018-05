Inflação do aluguel tem nova aceleração

Alessandra Saraiva – Agência Estado

A segunda prévia do IGP-M acelerou em junho, com alta de 1,06%, após subir 0,95% em igual prévia do mesmo indicador em maio.

O resultado, anunciado nesta sexta-feira, 18, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo AE-Projeções, que esperavam uma elevação entre 1,14% e 1,94%, com mediana das expectativas em 1,47%. O IGP-M fechado de junho, porém, pode ficar abaixo do índice de maio, quando o indicador subiu 1,19%.