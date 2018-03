Um consumidor que adquiriu livros jurídicos desatualizados (por indução de vendedor da livraria) será restituído por decisão da Justiça do Distrito Federal (TJ-DFT). Pela sentença do juiz do 7º Juizado Especial Cível de Brasília, a Livraria Academia Ltda – Livros Jurídicos – terá de devolver os R$ 331 gastos pelo autor.

