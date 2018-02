Inadimplência caiu em junho, aponta pesquisa da Fecomercio

DA AGÊNCIA ESTADO

O número de consumidores paulistanos endividados e inadimplentes caiu 3% no mês de junho ante maio, aponta pesquisa mensal da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulgada nesta quinta-feira, 18.

O porcentual de famílias endividadas apurado em junho foi de 49%, enquanto no mês passado eram 52%. O índice se iguala ao registrado em junho do ano passado. A quantidade de inadimplentes – daqueles que têm contas em atraso – ficou em 20%. Em maio, o índice foi de 21% e, em abril, de 22%.

A Fecomercio considera inadimplente aquele que deixou de pagar uma dívida a partir do primeiro dia de atraso. Os pesquisadores ouviram 1.360 pessoas, na capital paulista.

A maioria (63%) dos consumidores endividados contraiu a dívida usando o cartão de crédito. Em maio, esse meio de pagamento era responsável por 58% dos débitos.

Em geral, as dívidas têm prazo médio de três a seis meses para 28% dos consumidores e de mais de um ano para 27% deles. Entre os inadimplentes, o tempo médio de atraso no pagamento é de 30 a 60 dias para 32% dos entrevistados e de mais de 90 dias para 30% deles.

Segundo a Fecomercio, os consumidores se mostraram mais confiantes em junho em relação à capacidade de quitar suas dívidas – apenas 5% disseram não ter condições de pagar os débitos. Em maio, eles eram 8%.