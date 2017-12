No dia 30 de maio, o Poupatempo Sé vai realizar, junto com o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor)um mutirão de planos de saúde, aberto à população entre 10h e 14h. Advogados e especialistas vão tirar dúvidas dos consumidores. O setor é lider de reclamações no Idec há mais de cinco anos.

Serão distribuídos gratuitamente panfletos com orientações e explicações como: carências; tipos de reajustes; além dos termos técnicos.