Idec diz que brinquedo da Mattel não tem substância tóxica

Em teste feito em brinquedos para detectar a presença de substâncias que trazem risco à saúde, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) chegou a informar que o brinquedo Ocean Wonder da Mattel teria 30% de ftalato (substância química que deixa plásticos maleáveis), mas, segundo a própria entidade, a informação está incorreta, pois ocorreu um erro de transmissão nos resultados de laboratório.

O Idec admitiu o equívoco em nota e declarou que o produto é “absolutamente seguro nos quesitos examinados”, ou seja, está de acordo com a Portaria 369/07 do Inmetro que limita a quantidade do ftalato a 0,1%.