Idec aponta abusos no aluguel de carro

Carolina Marcelino

Venda casada, negativa de informação e preço diferenciado nos canais de atendimento foram as principais irregularidades encontradas nas quatro maiores empresas de locação de carro que atuam no Brasil – Avis, Hertz, Localiza e Unidas.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) realizou uma pesquisa no mês de março em sete cidades brasileiras – Belém (PA), Brasília (DF), Curitiba (PR), Salvador (BA), São Paulo (SP), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). “Encontramos diversas práticas prejudiciais ao consumidor, que deve denunciar a empresa a um órgão da área, caso ele se depare com alguma irregularidade”, disse o advogado do Idec, Lucas Cabette.

Preços diferentes

A Avis, por exemplo, cobra R$ 66 a diária de um automóvel, caso a reserva seja feita na loja física. Porém, se o aluguel for realizado por telefone, o consumidor pagará R$ 95, pelo mesmo carro.

Já a Hertz negou informar o preço de seus carros por telefone. O atendente disse que dados como esses devem ser solicitados por e-mail. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o serviço de atendimento telefônico das empresas deve resolver as informações solicitadas pelo cliente.

A Localiza também dificulta o acesso do consumidor as informações. Os pesquisadores tiveram dificuldades em esclarecer dúvidas básicas navegando em seu site.

Outra prática abusiva encontrada na pesquisa foi a venda casada. A Unidas obriga a contratação de “proteção parcial ou proteção especial para a cobertura do veículo locado”, ou seja, só leva o carro quem levar o seguro junto. “O consumidor tem de ter a livre escolha de contratar esse serviço ou não”, informou o advogado do Idec.

Além disso, segundo o órgão, todas as empresas possuíam cláusulas abusivas em seus contratos, como uma que prevê o pagamento da diária caso o consumidor não cancele a reserva ou não apareça para retirar o carro. Foi encontrada também uma restrição a idade dos locatários. Todas as empresas exigem que os consumidores tenham mais que 21 anos. Porém, a lei brasileira permite que pessoas com mais de 18 anos tenham habilitação.

Respostas

A Avis informou em nota que “a pesquisa não reflete o verdadeiro comportamento do consumidor na hora de considerar a locação de automóvel, nem os desafios de gestão dos operadores do setor”.

A Hertz respondeu que seus contratos “estão de acordo com a legislação brasileira vigente e suas cláusulas são amplamente divulgadas. O consumidor tem a opção de lê-las e pode tirar dúvidas com a equipe de atendimento deles”.

Essa também foi a resposta da Localiza, que informou que os contratos da empresa apresentam “detalhamento todos os procedimentos para o aluguel de carros, pois a finalidade é garantir transparência ao cliente”.

A Unidas foi procurada, mas não respondeu ao contato da reportagem do JT.