Itaú faz campanha publicitária para anunciar fim da marca Unibanco

O Itaú deu nesta semana um novo passo na estratégia tirar do mercado a marca Unibanco até o fim do ano. O processo, que já era visível nas ruas – substituição das cerca de mil agências do banco da família Moreira Salles ganhou fôlego no primeiro trimestre -, agora chegou à mídia de massa. Em comercial veiculado na quinta-feira, o banco diz que o Itaú Unibanco, resultado da fusão em novembro de 2008, pode ser chamado “só de Itaú”. A campanha chega a jornais e revistas neste fim de semana.

