Humilhado no banco. Mais uma condenação

Coluna de Josué Rios, publicada em 6/6/2006

Vamos às vitórias do consumidor na última instância do Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no balanço de maio, com destaque para pacote turístico, banco, consórcio, e imóvel.

Agência de Viagem – quando a agência freta avião, e este dá canseira nos passageiros com atrasos e abandono dos consumidores em aeroportos, a empresa de turismo deve indenizar as vítimas do mau serviço, pois, segundo os ministros da 3ª Turma do STJ, “o aborrecimento e a angústia causados pela sensação de abandono em outro país, sofridos pelos lesados em razão da deficiência de transporte aéreo, caracterizam dano moral,” conforme notícia de 29/5, divulgada no site da Corte.