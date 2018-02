HP mais uma vez abandona seus clientes

As reclamações contra os produtos HP e a falta de atendimento da multinacional são constantes no blog e na coluna Advogado de Defesa do JT. Gilson Augusto Pereira, de São Paulo, é mais uma vítima do serviço péssimo prestado por essa empresa no Brasil. Leia o seu relato:

“Comprei um notebook da HP que, depois de 13 meses, apresentou defeito na placa-mãe. Levei-o à assistência técnica, que substituiu a peça, mas pouco tempo depois o equipamento teve o mesmo defeito, até parar de funcionar completamente. Quero saber por que a HP fabrica produtos tão caros e com tempo de vida útil tão curto. Existe algo que eu posso fazer para evitar tamanho prejuízo?”

RESPOSTA DA HP – A HP Brasil informa que o cliente está ciente de que oproduto está fora da garantia e ressalta que a empresa oferece reparo mediante pagamento.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO – O problema não foi resolvido e a empresa não deu retorno para o senhor Gilson.