HP convoca recall de bateria de lap tops

A empresa HP está convocando os consumidores que possuem computadores portáteis das marcas HP e Compaq que utilizem baterias fabricadas entre 1º e 10 de janeiro de 2005 a procurarem a empresa fazerem a reposição das referidas baterias.

No recall a empresa informa que pode haver um superaquecimento das baterias provocando riscos ao consumidor. As baterias com códigos de barra começados por L3 devem ter o seu uso interrompido imediatamente.

A HP orienta ainda os consumidores a acessarem o site www.hp.com/support/batteryreplacement.