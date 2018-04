Dois consumidores serão indenizados por terem se hospedado em um hotel com más condições de higiene. No total, os dois vão receber R$ 14,1 mil por danos morais e materiais da operadora e agência de viagens CVC Tur Ltda. e da Ventaglio do Brasil Hotéis e Turismo. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG).