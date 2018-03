O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou o Hospital Ernesto Dorneles ao pagamento de indenização por danos materiais e morais por ter falhado em atendimento a paciente grávida, que está em coma até hoje. O hospital também irá arcar com despesas de tratamento domiciliar e pensão mensal.

