O Hospital Socor, de Belo Horizonte, foi condenado a indenizar um paciente em R$ 20 mil por danos morais depois que ele sofreu queimaduras nas nádegas após passar por uma cirurgia no tornozelo. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De acordo com o juiz, cabe ao hospital provar não ser responsável pelo dano.

