A possibilidade de defeito faz a Honda convocar, a partir de hoje, a CG 125 Fan 2009, versões com partida elétrica ou a pedal, para substituição da tubulação de gasolina. Em casos extremos pode haver risco de vazamento de combustível, causando acidentes e até incêndio.

Estão envolvidos no chamado as motos com números de chassi entre 000001 e 008398 (KS, a pedal) e de 000001 até 007389 (ES, elétrica). O reparo deve ser agendado pelo telefone 0800 770 51 25.