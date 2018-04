Honda faz 2º recall da CG em menos de 1 mês

Depois de convocar a CG 125 Fan para reparos no tubo de combustível, no início de março, a Honda agora chama 31 mil unidades da mesma moto, apenas na versão KS, para troca do sistema de partida a pedal. Integram o recall motos com chassi de final 000036 até 031035, todas de 2009.

Segundo a fabricante, há risco de travamento da roda traseira, o que pode causar acidentes. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800 7705125 (ligação gratuita) ou no site www.honda.com.br.