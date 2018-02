Honda convoca Civic e Fit 2008 para recall

A partir de hoje, proprietários dos Honda Fit e Civic ano/modelo 2008 devem comparecer às concessionárias para substituição gratuita do filtro de combustível.

A montadora informa que algumas unidades apresentam risco de vazamento, o que em casos extremos pode fazer o motor parar e até provocar acidentes.

No caso do sedã, a convocação inclui os números de chassi de 93HFA66308Z218896 a 93HFA66808Z225445. Do Fit, vão de 93HGE57608Z205611 até 93HGE57608Z207890.

No texto da convocação a fabricante informa que “trata-se de um reparo simples e rápido, porém a Honda recomenda o agendamento prévio em uma concessionária de preferência do cliente.”

Para esclarecer dúvidas e marcar hora para efetuar os reparos, os donos dos veículos envolvidos podem ligar para o 0800-701-3432 (ligação gratuita) ou então acessar o site da fabricante: www.honda.com.br.