O 7º Juizado Especial Cível de Brasília (DF) condenou a Companhia Brasileira de Distribuição (Hipermercado Extra) a indenizar uma consumidora em R$ 5.480, por danos morais e materiais. Apesar de ter pago a conta das mercadorias com o cartão de débito, a loja não permitiu que a cliente deixasse a loja com as compras.