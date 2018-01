Coluna de Josué Rios, publicada em 22/8

O sr. Furtado, o Consumidor, foi uma das vítimas da greve dos funcionários do Metrô na terça-feira. E por ter desembarcado de volta a São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê no dia da paralisação teve de gastar cerca R$ 60 para conseguir chegar a tempo a um compromisso.