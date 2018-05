O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça, Ricardo Morishita, pediu ontem medidas mais duras contra tarifas e práticas da indústria de cartões de crédito, para ele abusivas. Em audiência na Câmara, disse que os cartões foram o item com mais reclamação nos órgãos de defesa do consumidor em 2009 (48% das queixas). Segundo ele, no segmento de cartões, 74,32% das queixas são por cobrança indevida.