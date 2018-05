Governo proíbe letras pequenas em contratos

RODRIGO GALLO – JORNAL DA TARDE

Acabou a história de consumidores prejudicados por não conseguirem ler as letras ‘miúdas’ nos contratos de prestação de serviço, como os de TV a cabo e internet. Ontem, 23 de setembro, foi publicada no Diário OficiaL da União a nova Lei 11.785, que estabelece que a fonte usada dos documentos deve ter tamanho no mínimo 12. Assim, as pessoas teriam condições de conhecer os termos contratuais sem nenhum impedimento visual.

De acordo com o Procon, o projeto apenas reforça o que já estava previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) – mas que até então não vinha sendo cumprido em boa parte das empresas.

Segundo a entidade, o inciso 3º do artigo 54 dessa legislação deixa claro que os contratos devem ser escritos de forma clara e compreensível, ou seja, o tamanho da letra deve ser satisfatório para o entendimento do consumidor.

Contudo, explica o advogado Diego da Costa Aguiar, especialista em direitos do consumidor, a mudança só passará a valer para os contratos assinados a partir da publicação do texto no Diário Oficial.

“Quem de alguma forma já foi prejudicado pelo contrato escrito com letras muito pequenas não será beneficiado por essa nova lei, pois ela não é retroativa”, explicou.

De acordo com informações do Procon, a legislação publicada ontem no Diário Oficial da União prevê uma punição às empresas que descumprirem as novas regras. As multas poderão variar de R$ 212 a R$ 3,1 milhões.

Essas autuações poderão ser aplicadas a qualquer prestador de serviço que apresentar aos clientes documentos com letras pequenas ou com textos sem precisão – ou mesmo que permitam dupla interpretação.

Essa proposta havia sido criada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) para fortalecer o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.