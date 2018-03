Governo processa empresas por descumprirem call center

ISABEL SOBRAL – O ESTADO DE S. PAULO

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, confirmou nesta terça-feira, 20, a abertura de processos administrativos contra quatro empresas do setor de transporte terrestre – Transbrasiliana, Andorinha, Unesul e Transporte Turismo – por descumprimento das regras de funcionamento dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC), também conhecidos como “call centers”.

De acordo com o DPDC, as quatro empresas autuadas não apresentaram canal de atendimento telefônico gratuito, descumprindo a garantia de fácil acesso para reclamações e dúvidas.

As regras entraram em vigor no dia 1º de dezembro do ano passado por determinação de um decreto presidencial assinado quatro meses antes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as principais regras, as empresas que atuam em serviços regulados têm a obrigação de manter um call center gratuito, que funcione 24 horas e sete dias por semana, com a opção ao consumidor de falar com o atendente no primeiro lugar do menu eletrônico. Também o atendimento ao consumidor não pode ultrapassar um minuto.

As empresas terão dez dias para apresentar justificativas ao DPDC, a contar da data do recebimento da notificação de instauração dos processos. As decisões foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.

Se descumprirem o prazo, as empresas estarão sujeitas a multa que variam de R$ 200 a R$ 3 milhões, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.