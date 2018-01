Governo de SP devolve R$ 11,9 milhões em IPVA para quem teve carro roubado

Quem teve o carro roubado em 2010 terá parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) devolvido pelo Governo do Estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Fazenda, serão creditados R$ 11,9 milhões, ou seja, a diferença do imposto para os proprietário de 43,5 mil veículos.

O reembolso é automático, conforme os dados do sistema da Secretaria de Segurança Pública e do Detran e estará disponível no Banco do Brasil a partir do dia 15, distribuídos em quatro lotes (15 e 31 de março e 15 e 29 de abril). Para receber o imposto é preciso apresentar RG e licenciamento do veículo.