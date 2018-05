A Gol Transportes Aéreos foi condenada a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais a um consumidor que tinha viagem marcada, mas embarcou somente dois dias depois por atrasos no vôo em função de problemas técnicos no avião. A decisão é da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.