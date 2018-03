A Justiça do Rio Grande do Norte condenou a Gol a indenizar uma passageira que teve o vôo cancelado. No ano passado, ela deveria embarcar de Fortaleza para São Paulo, mas o vôo foi remarcado para o dia seguinte. A cliente receberá R$ 731,77 por dano material e R$ 2,5 mil por dano moral. A Gol pode recorrer da decisão.

