GM faz recall de carros fabricados em junho

A General Motors convoca os proprietários dos veículos da marca Chevrolet Corsa, Montana e Zafira, abaixo identificados, a contatarem a rede de concessionárias e oficinas autorizadas Chevrolet para verificação e eventual substituição da bomba da direção hidráulica.

Corsa

chassis 7B272477 a 7B273114; 8B109609 a 8B117154; 8C101620 a 8C103369 Montana

chassis 8B110510 a 8B117126; 8C101846 a 8C103548 Zafira

chassis 8C100772 a 8C104156

A data de fabricação dos veículos é recente e oscila entre os dias 4 a 14 de junho deste ano. No comunicado a empresa informa sobre a redução da assistência hidráulica da direção, o que pode provocar o endurecimento da direção e a necessidade de um maior esforço do condutor do veículo na execução de manobras, com risco de acidente.

Mais informações pelo telefone 0800-702-4200 ou no site: www.chevrolet.com.br

Fonte: Procon-SP