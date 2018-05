GM fará recall de 1,5 milhão de carros

da Reuters e do Estadão.com

A GM está convocando 1,5 milhões de veículos às oficinas por causa de um defeito no aquecedor que gera risco de incêndio. O recall envolve 18 modelos de diversas marcas do grupo americano.

Nenhum desses veículos é vendido oficialmente no mercado brasileiro e, de acordo com a fabricante, 1,4 milhão dos envolvidos circula atualmente nos EUA, no México e no Canadá.

Estão convocados estão veículos de Chevrolet, Cadillac, Buick e GMC. Carros das marcas Hummer e Saturn, que não são mais do grupo GM, também foram chamados às oficinas. O recall envolve unidades produzidas entre 2006 e 2009.

De acordo com informações de agências internacionais, o defeito é no aquecedor do fluido do limpador de para-brisas. Problema semelhante levou a um recall de 858 mil veículos em 2008. Segundo a GM, desta vez ao menos cinco casos já foram relatados.

Os modelos envolvidos da Chevrolet (marca com que o Grupo GM atua no Brasil) são Traverse, Avalanche, Silverado e Suburban. Outros que estão convocados são o Cadillac CTS e o Hummer H2.