General Motors comunica recall de S10 e Blazer

A General Motors convoca os proprietários dos veículos da marca Chevrolet modelos S10 e Blazer equipados com sistema de freios ABS nas quatro rodas, abaixo identificados, a contatarem a rede de concessionárias e oficinas autorizadas para verificação e eventual substituição do módulo do sistema de freios ABS.

S10 e BLAZER

Data de fabricação 16 de junho a 17 de julho de 2007 chassis 8C403783 a 8C407067

Mais informações pelo telefone 0800-702-4200 e o site www.chevrolet.com.br

Fonte: Procon-SP