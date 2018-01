Gato por lebre na aviação

Coluna de Josué Rios, publicada em 24/04

O custo elitizado do transporte aéreo e um certo glamour que o setor ainda ostenta não apagam do currículo da aviação registros de desrespeito acintoso ao consumidor – e nem estou falando do apagão aéreo.

Por exemplo, o que você acha de comprar uma passagem internacional com quase um ano de antecedência, pagar o preço da poltrona executiva, confirmar a viagem e, com os cartões do embarque na mão, receber a notícia, em inglês, de que você, como gado, viajará da forma que a companhia aérea determinar?