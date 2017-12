Furtos de pontos do celular: atenção

Texto de Andréia Fernandes

Criado há cerca de dois anos com o intuito de fidelizar clientes, o programa de pontos da Vivo já beneficiou mais de 70% dos 3 milhões de assinantes de planos pós-pagos da operadora, que puderam trocar de aparelho celular com um bom desconto – ou até de graça. De acordo com o regulamento da oferta, a cada R$ 1 pago na conta de telefone o cliente soma 10 pontos. Para conseguir um desconto ou um aparelho grátis é preciso juntar, no mínimo, 15 mil pontos, que têm validade de 3 anos.