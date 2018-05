A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) manteve sentença do 4º Juizado Cível de Brasília e condenou o Kingstown Hotel a indenizar um hóspede. A indenização deve ser paga por conta dos prejuízos em razão de furto nas dependências da empresa. Não cabe recurso.