O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Indústria Souza Cruz a indenizar, por danos morais, uma consumidora de Passo Fundo (RS) em R$ 100 mil. A fumante desenvolveu cardiopatia isquêmica e sofreu enfarte, em decorrência do consumo, por 35 anos, de cigarros fabricados pela empresa.

