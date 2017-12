Fuja de sites que surgem na tela do computador

Texto de Maíra Teixeira

Atenção ao navegar na internet e encontrar um quadro perguntando se você quer saber qual o seu peso ideal. Mesmo sem parecer, essa “inofensiva” pergunta pode te fazer comprar um produto. O Power Diet – um programa que promete o emagrecimento por meio de uma dieta orientada.

O golpe é o seguinte: após colocar seus próprios dados no quadro com as perguntas, o internauta recebe uma mensagem de erro e a conexão cai. Em seguida recebe um e-mail dizendo que a compra foi realizada com sucesso. Nos próximos dias recebe em casa o produto e três boletos bancários de R$ 65 cada.