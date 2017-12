Fuja de sites que pulam na tela

Texto de Maíra Teixeira

A busca de um corpo perfeito, com as medidas das magérrimas e badaladas supermodelos, tem mexido com a cabeça de muita gente. E a “necessidade” de permanecer dentro desses padrões impostos começa a trazer prejuízos aos consumidores – são os casos dos shakes e das pílulas que, muitas vezes, não trazem o resultado esperado. Mas mesmo quem não quer e não precisa de artifícios milagrosos para emagrecer deve ficar atento: navegando pela internet, o consumidor pode acabar adquirindo, sem querer, algum produto do gênero.