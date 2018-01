O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE) condenou a Itaucard S/A a indenizar um consumidor no valor de R$ 3 mil. O cliente foi vítima de estelionatário que usou seu nome para obtenção de empréstimo. Esse crédito gerou um suposto débito, levando o nome do cliente aos cadastros de inadimplentes.

