O Carrefour foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito federal a indenizar em R$ 10 mil um cliente teve fratura exposta no dedão do pé ao ser atingido por um carrinho que transportava caixas de leite. Além disso, a empresa vai pagar R$ 5 mil por lucros cessantes e R$ 750 reais por despesas com remédios.

