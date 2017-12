Ford convoca recall de dois caminhões

A Ford convoca os proprietários de alguns modelos de caminhões para agendarem a verificação a situação dos parafusos de fixação da carcaça da embreagem à carcaça do volante do motor e do chicote da bateria.

MODELO

C-2622e – ano de fabricação: 2006/2007 Nº de série dos chassis

6BB59031 a 7BB85749 MODELO

C-2628e – ano de fabricação: 2006/2007 Nº de série dos chassis

6BB59033 a 7BB86099

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações pelo telefone da central atendimento: 0800-703-3673. E pelo site www.ford.com.br

Fonte: Procon-SP