Ford convoca recall de 3 veículos

A Ford convoca os proprietários do Ford Explorer, ano e modelo 1998, a contatarem um distribuidor da marca para agendar a imediata desconexão do interruptor do controle de velocidade(piloto automático)e posterior instalação de um chicote com fusível para eliminar potencial risco de superaquecimento deste interruptor.

Uma possível falha na peça pode acarretar corrosão nos terminais e superaquecimento que podem culminar em princípio de incêndio no compartimento do motor.

A empresa também chama os propiretários do Ford Ecosport e Fiesta equipados com motor 1.6 Flex, para inspeção e eventual substituição do reservatório de gasolina de partida a frio.

Veículo Chassis Ecosport até 78763369 Ford até 78489597

Mais informações pelo telefone 0800-703-3673 ou no site: www.ford.com.br