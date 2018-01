Ford convoca donos de Explorer 1998

A Ford convoca com urgência os proprietários dos veículos Ford Explorer ano modelo 98 a comparecerem à uma concessionária para agendar a imediata desconexão do interruptor do controle de velocidade (piloto automático) e posterior instalação de um chicote com fusível para eliminar potencial risco de superaquecimento deste interruptor.

A empresa constatou a possibilidade de infiltração de fluido de freio

através da região interna do interruptor. Com a possibilidade de corrosão

nos terminais e superaquecimento, pode haver também princípio de incêndio no compartimento do motor.

Mais informações no atendimento Ford: 0800-703-3673. Ou acesse o site da montadora (www.ford.com.br).

Fontes: Ford e Procon-SP