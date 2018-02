Ford comunica recall de 166,4 mil veículos Ka

DA AGÊNCIA ESTADO

Medida foi motivada pela possibilidade de interferência do chicote elétrico do veículo com pontos da carroceria localizados no compartimento do motor e painel de instrumentos

A Ford convocou nesta sexta-feira, 21, proprietários de 166.460 veículos Ford Ka modelos 2008, 2009 e 2010 a entrarem em contato a partir da próxima segunda-feira,24, com a rede de concessionárias autorizadas da marca para inspeção e reparo dos carros.

O recall, divulgado nesta sexta pela Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP), vale para os modelos 2008 (com todos os números de série do chassi), 2009 (com todos os números de série dos chassis) e 2010 com os números de série dos chassis até AB203702. O chamamento envolve veículos adquiridos da concessionária ou de pessoa física.

Ao Procon, a empresa informou que foi constatada a possibilidade de interferência do chicote elétrico do veículo com pontos da carroceria localizados no compartimento do motor e painel de instrumentos. O atrito entre estes componentes pode ocasionar danos no isolamento dos fios que compõem o chicote.

Há risco de queima de fusíveis, inoperância de itens de segurança do veículo, como faróis, setas direcionais e limpadores do para-brisa, e, em caso extremo, de curto-circuito e princípio de incêndio no compartimento do motor. Durante o recall as concessionárias vão fixar os chicotes com isoladores na carroceria.

De acordo com o Procon, por haver de possibilidade de acidente com risco à saúde e à segurança dos usuários, o atendimento deve ser imediato. Se o consumidor enfrentar dificuldades, deve procurar um órgão de defesa do consumidor.

O Procon atende pelo telefone 151 e presta informações pelo site. Para outras informações, os proprietários devem telefonar para 0800 703 3673 ou acessar a página da empresa na internet.