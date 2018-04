Fiscalização de ovos de Páscoa

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e as unidades dos Institutos de Pesos e Medidas de todo o País estão fiscalizando amostras de ovos de Páscoa, bombons e barras de chocolate.

As amostras serão colhidas até amanhã em lojas especializadas em chocolate e supermercados em várias cidades. As análises serão feitas entre os dias 25 e 27 de março e os resultados serão divulgados no dia 2 de abril.

O objetivo é verificar se o peso do ovo de Páscoa corresponde ao indicado na embalagem e se os brinquedos que alguns deles contêm em seu interior como brindes são certificados.

Nos casos em que houver irregularidade, o produto será apreendido e o comerciante e o fabricante serão notificados. Se o problema ficar comprovado, os responsáveis estarão sujeitos a multas que variam de R$ 200 a R$ 1,5 milhão.

Quem tiver dúvida ou quiser fazer denúncias, pode entrar em contato com o Inmetro pelo telefone 0800 285-1818.