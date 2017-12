Texto de Maíra Teixeira

O débito automático traz praticidade e agilidade à vida do consumidor. Mas não é porque com isso se torna desnecessário ir mensalmente ao banco ou casa lotérica fazer os pagamentos das contas que o consumidor tem de esquecer delas. Segundo especialistas, é preciso acompanhar cada passo do débito automático para não pagar mais caro por não analisar as contas.