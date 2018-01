Fila: Procon autua bancos

Gisele Tamamar

Picos de mais de uma hora na fila do banco tanto em dias de pagamento quanto em dias normais. Essa foi uma das situações constatadas durante fiscalização na cidade de São Paulo feita no fim do ano passado pela Fundação Procon-SP, que resultou na autuação de 11 agências bancárias.

A sanção envolve o Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal e foi motivada pela má prestação do serviço relacionada à demora no atendimento.

A partir do recebimento da autuação, o banco terá 15 dias para apresentar defesa. Como o processo pode ter contestações e até a realização de perícias, deve demorar entre três e quatro meses para uma decisão em primeira instância com o valor de multa estipulado. E o valor da penalidade pode variar de R$ 405 a R$ 6 milhões.

O assistente de direção do Procon-SP, Carlos Alberto Nahas, explica que a fiscalização não contemplou apenas o tempo de espera na fila, mas uma série de fatores, como a relação de guichês disponíveis e caixas em funcionamento, por exemplo. Completam a lista de itens avaliados: número de pessoas na fila, quantidade de terminais existentes e em operação no autoatendimento e presença de orientadores.

O monitoramento foi feito de manhã e à tarde em 39 agências tanto em dias normais, de pagamento, véspera e retorno de feriados. Segundo Nahas, grande parte das agências fiscalizadas consta na lista de reclamadas pelos consumidores no Procon. Por isso, ele ressalta a importância das denúncias feitas pelos clientes. “Essa é uma forma de saber onde estão os problemas para fazermos essa verificação”, afirma.

O Banco do Brasil informa que trabalha constantemente para aperfeiçoar o atendimento prestado aos clientes e que tomará as medidas necessárias para melhorar os serviços prestados nas agências autuadas, quando for notificado oficialmente.

Na mesma linha, o Santander também reforça o trabalho para aprimorar os serviços e que conta com um programa de qualidade direcionado aos funcionários. O banco também esclarece que já foram adotadas medidas para garantir a satisfação dos clientes.

Já o Bradesco informa que o objetivo é prestar atendimento de alta qualidade a todos públicos que o banco se relaciona, respeitando as determinações da lei. “Quando identificada situações pontuais, decorrentes de fluxo inesperado de publico, as providencias de correção são adotadas.”

A Caixa Econômica diz que recebe em suas agências grandes contingentes de pessoas em busca de informações ou benefícios, além de financiamentos, que se somam aos produtos e serviços bancários tradicionais.

“Essa grande concentração de público em suas dependências pode, eventualmente, exigir tempo maior para o atendimento. Porém, a Caixa não mede esforços para amenizar os transtornos decorrentes, oferecendo cada vez mais canais alternativos ao cliente”, diz em nota.