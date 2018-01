Fidelização: fique atento às cláusulas abusivas

A leitura dos contratos antes de qualquer compra é essencial, ainda mais em casos de promoção. Pois são nessas oportunidades que o consumidor fica mais tentado a adquirir serviços de alguma empresa devido à causa da variedade de facilidades oferecidas. Segundo a Fundação Procon-SP, as informações têm de estar muito claras para o cliente não se confundir e nem se precipitar com aquilo que está sendo oferecido.

E foi o que fez a funcionária pública e cliente pós-pago da Claro Eliane da Silva Lima, 48. Ela leu o regulamento do programa de fidelidade da operadora, que lhe garantia a troca do antigo aparelho de celular por um novo sem nenhum custo.

“Entrei no site e vi qual aparelho eu poderia pegar de acordo com o número dos meus pontos”, disse a consumidora, que tentou fazer a compra pela internet, mas não conseguiu. Ela foi então a cinco lojas físicas com o modelo já definido.

Mesmo assim, a cliente não conseguiu fazer a troca dos pontos pelo celular desejado, que estava em falta. Cansada de ir atrás do dispositivo, a cliente pediu para um dos atendentes verificar em qual loja haveria o produto, mas ele se limitou em dizer que ela teria de percorrer a cidade toda e até outros municípios à procura, pois eles não poderiam ajudá-la.

Indignada, a consumidora foi ler os seus direitos no regulamento do Claro Clube. “Eles dizem que basta ser cliente Claro pós-pago e manter as contas em dia para participar do programa. Em contrapartida, na última cláusula eles informam que para ter acesso aos prêmios, o cliente fica vulnerável à disponibilidade do produto em estoque e que fica a critério da Claro substituí-lo ou não”, lembrou Eliane, ainda mais indignada.

Segundo a assistente de direção da Fundação Procon-SP, Maíra Feltrin, esta cláusula é abusiva e pode ser anulada baseada no Código de Defesa do Consumidor. “A prestação de fidelidade realizada pelo consumidor deve ser recompensada”, esclarece.

Pelo artigo 51 do CDC, são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa fé.

Em resposta ao caso de Eliane da Silva Lima, a operadora Claro informou ter creditado para a linha da usuária o valor reclamado, que se referia a um serviço agregador. Além disso, a empresa indicou à consumidora a loja em que poderia retirar o novo aparelho. A consumidora achou o celular na loja indicada.