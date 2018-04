Fiat anuncia recall do Punto

A Fiat convoca os donos de Punto com números de chassis de 1000159 a 1064253 a comparecer a uma autorizada para verificação e eventual troca do fecho do cinto de segurança central do banco traseiro.

Em caso de acidente, se um dos passageiros das laterais tiver afivelado, de forma equivocada, seu cinto no fecho do central, pode haver a quebra da peça.

A verificação envolve todos os 52.986 Punto produzidos de 25/6/2007 a 3/11/2008. Mais informações pelo 0800 707 100 (ligação grátis), ou no www.fiat. com.br.