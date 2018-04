Ferramenta digital aperfeiçoa busca de textos jurídicos

Uma nova ferramenta digital promete facilitar a vida de quem depende da Justiça para fazer valer os seus direitos, epsecialmente na área de defesa do consumidor. A Editora Revista dos Tribunais, importante empresa que faz publicações na área jurídica, associou seu conteúdo ao sistema de busca desenvolvido pela Thomson Reuters no mundo e adequada ao mercado brasileiro.

O resultado é uma plataforma que combina a tecnologia Thomson Reuters (suporta os produtos de informação legal mais relevantes do mundo: Westlaw, Westlaw UK, Westlaw ES e La Ley Online) com o conteúdo da Editora Revista dos Tribunais.

“É uma ferramenta que traz rapidez e praticidade a rotina operacional no campo jurídico. Um profissional que trabalha com leis, por meio do sistema, consegue reunir dados precisos e integrados em minutos de algo que levaria algumas horas. Isso é surpreendente”, diz Marcelo OLiveira, coordenador de TI da editora.

A ferramenta, desenvolvida a partir das necessidades dos clientes, é intuitiva e o serviço é simples de operar. Por meio de login e senha, o usuário acessa o acervo dos periódicos publicados pela RT desde 1986, bem como a jurisprudência relevante disponível dos tribunais e a legislação federal, além de notícias publicadas pela Reuters.