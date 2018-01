Feirão da Casa Própria continua em agências

Terminou dia 27, em São Paulo, a terceira edição do Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal. Segundo os organizadores, 154 mil pessoas foram ao Expo Center Norte durante os quatro dias de evento, sendo 48 mil no último dia.

“Muita gente já havia pesquisado e voltou hoje só para concluir a compra”, disse o superintendente-regional da Caixa Sérgio Cançado. Segundo os organizadores, foram fechados 2.980 financiamentos e mais 10.500 estão encaminhados.

“A expectativa é que sejam movimentados R$ 1,2 bilhão em negócios decorrentes do evento”, disse.

Consumidores ainda podem se beneficiar

Segundo o superintendente-regional da Caixa Augusto Bandeira Vargas, a partir do dia 28/5, as agências da Caixa continuam a atender os interessados em imóveis com as mesmas condições do Feirão, que reuniu imobiliárias, construtoras, cartórios e a Caixa para facilitar as vendas.

A lista completa com as milhares de ofertas está no site: www.imoveiscaixa.com.br. Nesse endereço o consumidor pode se cadastrar para receber informações sobre financiamentos e novidades sobre habitação.

“Esse foi sem dúvida o melhor de todos os feirões. Gerou mais negócios, havia mais imóveis, mais consumidores e posso dizer que evoluímos. Agora, nas agências, as condições são as mesmas e não há prazo para acabar, nem filas”, disse Vargas, anunciando que a Caixa tem um orçamento de investimento de mais de R$ 17 bilhões para este ano.