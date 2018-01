A Drogasil terá de pagar R$ 7 mil de indenização por danos morais a um cliente que recebeu correspondência com palavras ofensivas de um funcionário com quem havia discutido. Na ocasião, o cliente acabou sendo motivo de chacota no prédio onde mora. A decisão é da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.