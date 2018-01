Fonte: Idec

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) constatou em pesquisa feita no mês de junho que adoçantes e bebidas light ou diet desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao não trazer a informação de risco à saúde ao consumidor. Em todos 24 adoçantes de mesa analisados, nenhum deles trazia a informação de limite de consumo diário. O mesmo ocorreu com 25 bebidas dietéticas e 4 sucos em pó convencionais.